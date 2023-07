Criminoso é preso e outro apreendido após serem flagrados com arma de fogo em via pública

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de Paulo Fernandes Diógenes Pontes Júnior e na apreensão de um adolescente de 15 anos, na noite desta segunda-feira, 24, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão e apreensão ocorreu na rua Durval Camilo, no bairro Canaã no Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição Policial do GIRO estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando avistaram três pessoas em fundada suspeita, foi feito a abordagem e durante a revista pessoal foi encontrado na cintura do adolescente de 15 anos, uma escopeta de fabricação caseira calibre 28 e uma munição, no entanto Paulo Fernandes assumiu ser o proprietário da arma de fogo. A terceira pessoa que não foi identificada foi liberada pela Polícia.

Diante dos fatos, foi dada voz prisão a Paulo Fernandes, e apreensão ao adolescente, a dupla foi encaminhada juntamente com a escopeta caseira à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.