Colono fica em estado grave ao ser ferido a tiro por indígenas que tentavam furtar barco

O produtor rural Nilvan Pereira dos Santos, de 30 anos, sofreu um tiro de espingarda efetuado por indígena no Seringal São Francisco, localizado na Reserva Chico Mendes, em Assis Brasil, região do Alto Acre, fronteira com o Peru.

Segundo a polícia, Nilvan estaria realizando uma pequena derrubada em sua propriedade e quando retornava para casa pelo rio, flagrou dois indígenas furtando peças do barco que ele deixou ancorado à margem do rio e tentavam levar o motor de polpa do barco.

Ao perceber o furto, a vítima correu para impedir a ação criminosa, quando um dos indígenas, identificado pelo nome de Edilson, efetuou dois disparos na direção de Nilvan, que foi atingido no abdômen e braço direito.

Gravemente ferida, a vítima foi deixada para trás pelos indígenas, que desistiram do furto e fugiram.

A vítima foi encontrada por familiares que o socorreram e o conduziram até a cidade, onde foi transferido para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, e em seguida para o Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.

O Indígena apontado como autor do disparo já é conhecido da polícia por ser pessoa violenta e que inclusive já teria esfaqueado a sogra de Nilvan.

A polícia civil da fronteira tenta localizar e prender o autor do crime, que possivelmente tenha fugido para região de mata.