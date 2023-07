Homem é agredido a ripadas no Bujari e vai parar no PS

No início da noite deste sábado (22), um homem identificado por Washington Bento Figueiredo de 33 anos , foi brutalmente agredido no centro do município do Bujari por um desconhecido.

Segundo informações repassadas por testemunhas, um homem agrediu Washington Bento com ripadas. A vítima correu e pediu ajuda na Delegacia do Bujari.

A viatura do suporte básico foi acionado para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Rio Branco.

Washington foi entregue ao Setor de Traumatologia para maiores avaliações com um corte na região frontal, no braço esquerdo, e múltiplas escoriações, estável.