Clube árabe faz maior oferta da história do futebol por Kylian Mbappé, aponta jornal

Após o Paris Saint-Germain decidir cortar o atacante Kylian Mbappé da pré-temporada do clube no Japão, o clube parisiense teria recebido uma oferta formal de 300 milhões de euros (mais de R$ 1,5 bilhão) do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelos direitos econômicos do jogador. A informação foi divulgada pelo jornal francês “L’Equipe”.

Se o PSG aceitar a oferta, a negociação será a maior da história do futebol, superando a ida de Neymar ao clube francês, em 2017. Na ocasião, o Paris Saint-Germain pagou 222 milhões de euros ao Barcelona pelo atacante brasileiro.

Outra importante revelação feita pelo jornal é que o Barcelona teria entrado na negociação. Vale destacar que o clube apontado como favorito a ser o novo lar de Mbappé é justamente o maior rival do Barça, o Real Madrid.

De acordo com o L’Equipe, o clube azul-grená quer colocar vários jogador à disposição do PSG, já que não possui dinheiro em caixa para rivalizar com os outros clubes interesados.