Léo Santana pede respeito após atitude de fã em palco: “Sou um homem casado”

O cantor Léo Santana passou por uma situação desconfortável durante sua apresentação no Festival de Verão de Barcarena, no Pará, no último domingo (23).

Em um vídeo que está rodando as redes sociais, o artista teria chamado uma mulher para participar do desafio de dança para a música “Posturado e Calmo” que o cantor realiza em todos os seus shows, e as coisas não saíram conforme planejado.

Durante sua vez no desafio, a moça em questão fez gestos obscenos com o microfone em direção ao baiano, que não gostou e pediu para que parassem a música.

“Parou, parou, parou, aí já é falta de respeito. Sou um homem casado. Respeite minha esposa”, declarou Santana enquanto era aplaudido pelo público. Ele é casado com a dançarina e influenciadora Lore Improta.

Depois disso, Leo agradeceu a participação da fã e disse que chamaria outra pessoa para participar. A equipe do artista retirou a moça do palco.

Léo Santana e Lore são casados desde 2021, e são pais da pequena Liz, de quase dois anos.