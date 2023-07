Botafogo goleia o Coritiba por 4 a 1, no estádio Nilton Santos

O líder Botafogo segue imparável no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (30), a equipe goleou o Coritiba por 4 a 1, no estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão.

Com o triunfo, o clube carioca foi a 43 pontos, 12 a mais do que Flamengo e Palmeiras, empatados na segunda colocação. O Grêmio, que tem 29, ainda joga na rodada e pode reassumir a vice-liderança.

A campanha dos cariocas no Nacional é irretocável. Em 17 jogos, conquistou 14 vitórias e sofreu apenas duas derrotas, um aproveitamento de 84% dos pontos disputados.

Gustavo Sauer e Tiquinho Soares marcaram duas vezes cada um na goleada sobre o Coxa neste domingo — Bruno Gomes descontou para os visitantes. O camisa 9 botafoguense tem agora 13 gols na competição. Vitor Roque, do Athletico-PR, é o vice-artilheiro e tem oito.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira (2), pela Copa Sul-Americana, contra o Guaraní, do Paraguai, no Nilton Santos. Já o Coritiba, que estacionou nos 14 pontos e é o 18º colocado, só tem compromisso no próximo domingo (6), pelo Brasileiro, quando encara o Red Bull Bragantino.

O jogo

O confronto no Nilton Santos precisou de apenas dez minutos para saírem os dois primeiros gols. E surpreendentemente, um de cada lado. Primeiro, logo com dois minutos, Gustavo Sauer abriu o placar.

Mas se a disputa era de belos gols, o de Bruno Gomes foi uma verdadeira pintura. Ele pegou Lucas Perri adiantado e igualou o jogo para o Coritiba, antes dos dez minutos do primeiro tempo, de cobertura.

Vindo de atuações ruins em jogos anteriores, Sauer marcou dois dos três gols do Glorioso na etapa inicial, além da assistência para Tiquinho Soares marcar e deixar o Botafogo tranquilo na partida: 3 a 1 em 45 minutos.

Tiquinho atingiu a importante marca de 50 jogos com a camisa do Botafogo. Ao todo são 30 gols e nove assistências.

No primeiro tempo, ele desafogou a equipe quando o jogo estava 1 a 1 e o Coxa teve um gol anulado, após revisão no VAR. Na segunda etapa, aproveitou para completar o marcador, logo no início do segundo tempo. Os dois gols foram de cabeça.

Demorou, mas o time alvinegro foi vazado no estádio Nilton Santos. Depois de sofrer gol na estreia, diante do São Paulo, o Botafogo demorou sete jogos para voltar a ver um rival comemorando em seu estádio.

O Botafogo chegou a levar o segundo gol, marcado por Robson, mas a arbitragem, com auxílio do VAR, viu falta de Diogo Oliveira em Tchê Tchê, no início da jogada, e o gol, que seria da virada do Coxa, acabou sendo anulado.