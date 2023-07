Com 2 de Rony, Palmeiras bate o América-MG no Brasileirão 2023

O Palmeiras foi a Belo Horizonte e goleou o América-MG por 4 a 1 neste domingo (30), no estádio Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Rony marcou duas vezes, e Murilo e Artur fecharam a goleada palmeirense. Nicolas descontou para os donos da casa, que amargam a vice-lanterna do Nacional com apenas dez pontos, um a maior que o último colocado Vasco.

Já o time de Abel Ferreira segue na parte de cima da tabela. Com a vitória, alcançou os 31 pontos e empatou com o vice-líder Flamengo. A diferença para o ponteiro Botafogo é de 12 pontos.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para a Copa Libertadores. Na quarta (2), também em Belo Horizonte, mas no Mineirão, o time enfrenta o Atlético-MG pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.

Felipão, técnico do Galo e campeão da Libertadores de 1999 com o alviverde, ainda não venceu no comando da equipe atleticana — são oito partidas desde que assumiu, em junho, sem conseguir uma única vitória.

O América-MG também tem compromisso no meio de semana. Pela Copa Sul-Americana, o Coelho recebe o Red Bull Bragantino, na quinta (3), pelas oitavas de final.

O jogo

O América-MG começou melhor a partida em relação ao Palmeiras, com mais posse de bola, mas sem eficácia para levar perigo à meta do goleiro Weverton. Aos 16 minutos, os paulistas foram oportunos.

Em falta cobrada pela esquerda, o meio-campista Gabriel Menino encontrou a cabeça de Murilo. O zagueiro artilheiro testou forte, sem chances para Mateus Pasinato: 1 a 0.

Com o gol, o time da casa se expôs em busca do empate e gerou espaços para o Palmeiras ampliar. Aos 25 minutos, os paulistas tiveram outra oportunidade em bola parada.

Após bate e rebate na área, o meio-campista Zé Rafael tocou de cabeça para Rony. O atacante teve tempo de dominar a bola, ajeitar o corpo e deslocar o goleiro Pasinato para ampliar.

Depois de sofrer com a bola parada do Palmeiras, o América-MG revidou. Martínez avançou com a bola e foi parado com falta pelo zagueiro Gustavo Gómez, que recebeu cartão amarelo. Na cobrança, o lateral-esquerdo Nicolas finalizou forte, de longe, e contou com desvio na barreira para enganar o goleiro Weverton e diminuir a diferença.

O cenário do primeiro tempo se repetiu na etapa final. Logo aos sete minutos, o lateral-direito Mayke, do Palmeiras, recebeu passe na intermediária e cruzou com perigo. O atacante Arthur chegou antes de Mateus Pasinato na bola e cabeceou para o gol vazio: 3 a 1.

Aos 13 minutos, outra grande chance para o Palmeiras, desta vez em jogada rápida pela faixa central do campo. O zagueiro Murilo conseguiu achar um passe de ruptura do campo de defesa. O meia Raphael Veiga, de forma inteligente, tocou de primeira para Rony. O atacante alviverde driblou o zagueiro Éder antes de finalizar para fechar a goleada em 4 a 1.