Taylor Swift, Beyoncé e Bruce Springsteen: ingressos dispara conforme fãs lotam show

Chame de Beyflação ou talvez de Swiftflação. O custo de alguns bens está caindo em alguns lugares, mas a música ao vivo não entrou nesse movimento. O custo de ingressos para shows disparou, a ponto de economistas perceberem seu impacto.

Os fãs estão gastando uma fortuna em ingressos para ver os maiores shows musicais do mundo, que incluem nomes como Taylor Swift e Bruce Springsteen, que não faziam turnês há anos. E embora poucos duvidem do poder de Beyoncé como estrela em apresentações ao vivo, até agora as pessoas não a levavam em conta em números de inflação.

Os preços de lazer e cultura do Reino Unido aumentaram 6,8% no ano até maio de 2023, maior alta em 30 anos, com o maior efeito vindo de serviços culturais, “particularmente taxas de admissão para eventos de música ao vivo”.

Os preços dos eventos nos dados de inflação do Reino Unido são baseados em quando os shows acontecem, não em quando os ingressos são comprados. Mas com apresentações de diferentes artistas todos os meses, é difícil comparar um com o outro, disse um porta-voz do escritório nacional de estatísticas.

Uma leitura cuidadosa dos sites de compra de ingressos deixa claro a persistência do choque. No revendedor Stubhub, o assento mais barato para um show da Taylor Swift em julho em Seattle custa US$ 1,2 mil (R$ 5,7 mil); os ingressos para um show em agosto na Cidade do México custam US$ 500 (R$ 2,4 mil) cada.

“Tive que conseguir nove números de telefone para três contas diferentes na Ticketmaster com três cartões de crédito diferentes”, disse Joel Barrios, um fã de Beyoncé em Los Angeles. Ele gastou cerca de US$ 7 mil (33,6 mil) em três shows nos Estados Unidos para ele e amigos – bem como outros US$ 6,6 mil (R$ 32 mil) para vários shows na Europa.