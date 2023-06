Shakira desabafa sobre traição de Piqué: “Meu pai estava na UTI quando descobri”

“O homem que eu mais amei na minha vida, meu pai, estava me deixando quando eu mais precisava dele. Eu não podia falar com ele, ou pedir um conselho para meu melhor amigo. A recuperação está sendo bem difícil e lenta mas meu pai é um homem maravilhoso que nos surpreende com sua força”, declarou.

Shakira e Piqué estavam juntos desde 2011, e se separaram em junho de 2022 após supostas traições por parte do jogador. Atualmente, o espanhol mantém um relacionamento com Clara Chía, de 23 anos.