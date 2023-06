Embraer entrega aeronave modelo E-190 comprado por Leila para uso do Palmeiras

“Não tenho dúvidas que celebraremos muitas conquistas com a ajuda da nossa aeronave. Ela foi adquirida sim para beneficiar nosso clube e dar mais conforto e versatilidade para viagens do Palmeiras. Tudo foi pensado por causa do clube”, disse Leila durante discurso no evento.

O avião do Palmeiras fez o primeiro voo em 2019, já voou em companhias aéreas da China e na Noruega e tem capacidade para 110 passageiros. O modelo atinge a velocidade máxima de 871 km/h e consegue transportar uma carga de 13 toneladas.