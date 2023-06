Saerb anuncia nova paralisação no abastecimento de água

Em coletiva realizada no fim da manhã desta terça-feira, 20, o diretor presidente do Serviço de Água e Esgoto – Saerb, Enoque Pereira, anunciou que os três técnicos de uma empresa de São Paulo especializada em manutenção de adutoras desembarcaram nesta madrugada para reparar uma junta que se quebrou, deixando 53 bairros da capital sem água no último dia 12. O custo estimado para o reparo é de R$ 140 mil.

De acordo com Enoque, uma movimentação no solo na Estação de Tratamento II fez com que uma das emendas da adutora de 800mm de partisse, deixando parte da cidade sem água. Após tentativas sucessivas de reparos pelos técnicos do Saerb, o problema foi resolvido paliativamente na quinta-feira passada, 15, quando o serviço foi reestabelecido por completo embora a água leve até três dias para chegar nas torneiras de toda a cidade.

Foi também no dia 15, quinta-feira, que os técnicos de uma empresa especializada de São Paulo deveriam chegar, mas a companhia aérea se negou a trazer o material para a manutenção por estarem fora das dimensões e peso adequados para transporte aéreo comercial. Segundo a Prefeitura de Rio Branco, após uma conversa com a CIA aérea, o material chegou em Rio Branco na sexta, 16.

Os técnicos que chegaram hoje vistoriaram a área do incidente e devem iniciar os trabalhos amanhã por volta das 10h, quando as caixas parabólicas da cidade estiverem abastecidas. As estruturas parabólicas em Rio Branco podem acondicionar até 2 milhões de litros de água, cada. “Nós vamos começar neste horário justamente para que as pessoas consigam encher seus reservatórios”, afirmou Enoque.

No entanto, moradores do Calafate e de todo o 2° Distrito de Rio Branco devem ficar desabastecidos, já que não há caixas de água parabólicas para estes locais. Segundo Enoque, se não houverem imprevistos, o abastecimento deve ocorrer às 20h. “Sendo otimistas, achamos que o problema pode ser solucionado em 10 horas de trabalho”, disse.