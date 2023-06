PM é investigado por agredir policiais com ripa de madeira durante curso tático

A vítima, que é do Maranhão, conta que no oitavo dia de aula, um dos PMs instrutores — o nome dele não foi divulgado — alegou que um pedaço de sua pizza havia sumido e, por isso, puniu as mulheres as agredindo com uma ripa de madeira.

“Sim, essa sou eu, vítima de um macho escroto que se diz instrutor de curso! Um cabo da polícia militar do Tocantins, que mesmo depois do ocorrido está sendo ovacionado pela instituição e por todos que participaram do curso. Curso tático feminino deveria, sim, ser direcionado apenas para mulheres”, relatou.