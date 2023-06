Prefeitura de Rio Branco apoia oitava edição da Feira Ecoflores no Horto Florestal

A Prefeitura de Rio Branco como uma grande apoiadora dos empreendimentos locais, entrou como parceira na realização da VIII edição da Feira Ecoflores que ocorre do dia 28 de junho e vai até 2 de julho, no Horto Florestal, das 8h às 20h.

O evento teve sua abertura oficial na quarta-feira (28) e é idealizado pela Unisol Acre junto ao Sistema OCB Sescoop Acre e possui a participação de 150 expositores do Brasil, Bolívia e Peru com empreendimentos voltados para a agricultura familiar, artesanato, alimentação, bazar, jardinagem, movelaria e entre outros.

Segundo Carlos Omar, uns dos organizadores desta edição, a expectativa é que mais de 20 mil pessoas compareçam durante os cinco dias de feira.

“Em primeiro lugar é agradecer a Prefeitura de Rio Branco através do prefeito Tião Bocalom que está dando o apoio 100% nessa parceria, então nós da economia solidária estamos muito felizes e agradecidos pelo nosso prefeito estar apoiando a 8a edição da Ecoflores que já está superando todas as expectativas”, disse.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente (Semeia), Carlos Nasserala, incentivar a economia local é uma das metas da gestão do prefeito que não está medindo esforços para apoiar eventos como esse.

“Nosso prefeito Tião Bocalom abraçou essa causa e fez acontecer, os administradores no procurou onde levamos até o nosso gestor que abriu todo o espaço e a condição, como ele sempre diz, os pequenos produtores e empresários são muitos e aqui eles vão ter condição de mostrar o seu produto… A prefeitura está apoiando do início ao fim” explicou.

Para Lucimeire Rocha, artesã há mais de 40 anos, a feira Ecoflores é uma ótima oportunidade de expor seus produtos e fica melhor ainda com o apoio da municipalidade que disponibilizou tendas para todos os expositores do evento.

“É muito importante, primeiro porque divulgamos o nosso trabalho e segundo conta muito essa questão do nosso empreendimento informal. Então essa parceria é muito importante para a gente e isso só nos estimula a continuar”, declarou.

Quem também destacou a importância dessa parceria da prefeitura com o evento foi a agricultora Inês dos Santos. Ela contou que já são mais de 20 anos vivendo exclusivamente da agricultura familiar e que está muito empolgada com as vendas.

“Essa feira é muito importante pra nós, nos ajuda a vender os produtos. Viemos da Cooperativa Sonho Meu, no Caquetá e quando chegamos é bom porque temos mais pessoas para comprar, o movimento é maior… Então é muito bom”, enfatizou.

Quem estava prestigiou a feira, parabenizou a organização.

“Isso é bom pros produtores e pra gente, então é muito bom pra fazer um suco com laranja, abacaxi… Movimenta a economia e isso é bom para os dois lados, para o consumidor e para o agricultor que está vendendo suas frutas”, disse o empresário Ivo Rodrigues.

“É uma feirinha muito maravilhosa, tem muita diversidade e oportunidade para os empreendedores. É uma forma de você sair de casa, se divertir e aliviar esse calor que está e ainda fazer umas comprinhas”, falou a estudante Augusta Guimarães.

Foto: Evandro Derze/Assecom