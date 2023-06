Prefeito de Rodrigues Alves confirma show do Amado Batista dia 27 de julho; confira

A programação do aniversário de Rodrigues Alves, que ocorrerá entre os dias 22 e 28 de julho, contará com diversas atrações esportivas, culturais e artísticas. O destaque fica por conta da presença do cantor Amado Batista, que já teve sua presença confirmada pelo prefeito.

A vinda do artista gerou controvérsias e polêmicas, já que a cultura e a educação são temas importantes para o município. No entanto, o prefeito afirmou que o evento será financiado por um convênio com o governo do estado e que o show do cantor já foi contratado.

Outras duas atrações nacionais também estarão presentes no evento: Frey Renan, no dia 22, e Gerson Rufino, no dia 26. Além das atrações musicais. Além das atrações, o prefeito Jailson Amorim também disse que serão entregues diversas obras, tais como a pavimentação asfáltica que liga Profeta 13 de Maio, beneficiando a área rural, a construção de uma quadra esportiva na foz do Paraná e outra na Bananeira, a inauguração de uma creche modelo na Vila São Pedro e de uma escola modelo na Vila do Muju, além da ordem de serviço para a orla.

O aniversário de Rodrigues Alves será uma grande oportunidade para a população participar de um evento que promete movimentar a região e contribuir para o desenvolvimento econômico do município.

