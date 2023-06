Número de inscritos no Mais Médicos atingiu taxa recorde, afirma Ministério da Saúde

As inscrições para o programa terminaram no último dia 31 de maio. Agora, até o dia 5 de junho, os candidatos poderão indicar até dois locais de atuação da sua preferência.

Segundo o Ministério da Saúde, na alocação dos profissionais, serão considerados critérios relacionados à titulação, formação e experiência prévia.

Como critério de desempate, terão prioridade os candidatos de residência mais próxima do local de atuação no Mais Médicos, os com maior tempo de formado e os de maior idade.

Cada bolsa-formação concedida pelo programa será no valor de R$ 12.386,50 por 48 meses prorrogáveis pelo mesmo período.

No dia 16 de junho deve ser divulgada então a confirmação das vagas e dos locais escolhidos pelos candidatos.

Por fim, a expectativa do governo é que no fim do mês os profissionais comecem a trabalhar nas regiões designadas.