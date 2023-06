“Pequena Sereia” sofre bombardeio de críticas e IMDb muda sistema de classificação

O remake live-action de “A Pequena Sereia” provocou forte reação antes mesmo do início da produção do filme, e isso continuou desde a estreia do filme nos cinemas na semana passada. Apesar das vendas de bilheteria de mais de US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão) em todo o mundo até o momento, o filme foi supostamente alvo de um “bombardeio de críticas”, onde as pessoas são motivadas – geralmente por fatores que pouco têm a ver com o filme – a deixar críticas negativas online em uma tentativa de diminuir a classificação.

Desde seu lançamento na semana passada, “A Pequena Sereia” atraiu 43 mil avaliações de usuários no IMDb (Internet Movie Database) – plataforma com conteúdo e informações técnicas de produções audiovisuais – com uma pontuação média de 7 em 10 estrelas.

Isso é consistente com as críticas publicadas sobre o filme, estrelado pela atriz Halle Bailey como a sereia que deseja ser humana. Mas o IMDb postou uma nota especial no topo de sua escala de classificação para o filme.

“Nosso mecanismo de classificação detectou atividade de votação incomum neste título”, diz. “Para preservar a confiabilidade do nosso sistema de classificação, um cálculo de ponderação alternativo foi aplicado”, diz o site.

Houve uma reação negativa no ano passado, quando foi anunciado que Bailey, que é negra, faria o papel principal, algo que muitos nas redes sociais estão culpando pelas críticas negativas. Filmes anteriores, incluindo o remake só de mulheres de 2016 de “Caça-Fantasmas”, bem como o grande sucesso da Marvel “Pantera Negra”, também foram alvo de campanhas de “bombardeio de críticas”.