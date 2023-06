Noite de “disciplina” de facção termina com três homens baleados, na capital

Um trio acusado de ter roubado uma motocicleta recebeu “disciplina” de uma facção criminosa e teve as mãos perfuradas a tiro na noite desta quarta-feira (21), no Ramal da Judia, que dá acesso ao ramal São José, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os suspeitos foram capturados do bairro Cadeia Velha e levados para o ramal da Judia. No local, eles foram torturados e os três homens identificados por Aquiles Silva Cunha, 31 anos, Fredson Menezes de Oliveira , 44 anos, e Eilino da Silva Maciel, de 40 anos, receberam um tiro na mão como forma de punição pelo roubo da motocileta.

Segundo o socorrista do Samu , Aquiles recebeu um tiro na mão direita, Fredson e Eilino receberam tiro na mão esquerda.

Mesmo feridos, o trio saiu correndo pelo ramal quando foram surpreendidos pela viatura Samu para socorrê-los. Ambos foram conduzidos ao Pronto-Socorro em estado estável.