Fluminense e Atlético-MG empatam em jogo pegado na estreia de Felipão pelo Galo

O goleiro do Fluminense não teve culpa no gol sofrido pelo time e fez seis defesas importantes. Na noite desta quarta teve defesas no reflexo, com bom posicionamento e também de qualidade técnica do goleiro. Aos 42 anos, o camisa 1 tem sido um dos principais jogadores do time tricolor na temporada. Foi eleito pela torcida e pelos comentaristas da Globo como o melhor em campo.

André o jogo todo

O volante – que estreou pela Seleção na última terça – atuou durante toda a partida na noite desta quarta. Havia a dúvida sobre se estaria em condições de jogar os 90 minutos dado o desgaste que teve com a viagem de Lisboa para Volta Redonda, mas ficou tudo certo com o camisa 7 tricolor.