Jogadores do Flamengo entram em rota de colisão com Jorge Sampaoli; saiba o motivo

Alguns jogadores do Flamengo não gostaram de treinar em dois períodos nas últimas semanas. De acordo com apuração do jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, parte do elenco entrou em rota de colisão com Jorge Sampaoli por causa da mudança na rotina de trabalho. “O técnico está travando um duelo interno com algumas forças do elenco. Os jogadores não queriam participar da quantidade de treinos nos últimos dias. O Sampaoli programou treino em dois períodos durante alguns dias. Além da atividade habitual pela manhã, outra no fim da tarde. O clube colocou refletores no CT. Então, no fim da tarde, eles treinaram bola parada, jogadas ensaiadas e correções de posicionamento. Nada para arrebentar o jogador, como era no passado. Qual o motivo disso? Porque ele não teve pré-temporada. Os caras não queriam treinar tanto. Isso porque eles passaram semanas no Rio de Janeiro. Isso é informação!”, declarou o comentarista, durante o programa “Bate-Pronto” desta segunda-feira, 26.

Para Mauro Cezar Pereira, entretanto, os jogadores não estão tentando “derrubar” o comandante argentino. “O técnico quer trabalhar, enquanto a diretoria se omite. O que nós vimos no jogo contra o Red Bull Bragantino não pode ser esquecido. Foi uma vergonha! Ali é para cair meio mundo. Foi um time indolente. Ontem, foi um jogo modorrento também. Só ganhou porque o Santos está se arrastando. Foi uma equipe preguiçosa. A diretoria é muito permissiva, aceita esse tipo de coisa. Não tem uma cobrança profissional. Os jogadores escolhem qual competição querem jogar. O mata-mata é muito mais fácil e a premiação é maior. Juntas, a Libertadores e Copa do Brasil dão 106 milhões. A metade fica com o elenco. Agora, o Flamengo não pode ficar sem liderar o Brasileiro desde 2020. Quem questiona os atletas quando torcem o nariz? Outros treinadores já sofreram com isso. A única diferença que eu vejo é que eles parecem não estar inclinados a derrubar o técnico. A postura é inaceitável”, acrescentou. “Não vou dizer que são todos os jogadores, mas são alguns”, finalizou.

Fonte: Jovem Pan