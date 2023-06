Americano perde mais de 160 quilos e faz vaquinha para cirurgia de retirada de pele

Cole Prochaska, um americano de 38 anos, compartilha com seus seguidores sua mudança de estilo de vida. Morador da cidade de Saint Matthews, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, ele chegou a pesar 265 kg e conseguiu perder 163 kg.

Porém, agora o rapaz luta contra o excesso de pele que ficou no seu corpo após o emagrecimento. O motivo para mudança, segundo Cole, em entrevista ao “Today USA”, foi o término de um relacionamento de sete anos.

“Sabia que ela havia perdido o respeito por mim porque eu era apenas uma pessoa muito grande e não fazia nada, não estava indo a lugar nenhum na vida. Eu estava tentando salvar o relacionamento. Não salvei, mas salvei a mim mesmo”, disse.

Cole está com uma vaquinha online ativa para arrecadar dinheiro para pelo menos três cirurgias para retirada da pele que ficou.

“Eu pesava o equivalente a três homens, e agora sou uma pessoa só. É muito difícil compartilhar uma foto sem camisa, mas cheguei tão longe. Eu sei que é difícil para alguns de vocês olharem. As pessoas não acreditavam em mim, mas eu acreditava em mim mesmo”, contou Cole no texto explicando seus motivos para arrecadação do dinheiro.

“Eu nunca usei anabolizantes nem fiz cirurgia. Essa é minha determinação de recuperar minha vida e viver como os outros. Você pode fazer qualquer coisa que puser na mente. Espero que minha história possa ser uma inspiração para outras pessoas presas nesse mesmo tipo de situação”, disse.

Ele começou com caminhadas pela praia antes de iniciar os treinos em uma academia. No começo, ele treinava com o peso do corpo e aos poucos, foi usando os aparelhos, segundo o jornal.

“Minha meta de peso foi alcançada, mas minha vida não está completa e não estará até que eu possa me livrar desse excesso de pele. Tenho que enfiar a pele extra na calça e ainda usar roupas largas para esconder a flacidez. Sou pesado desde os 6 anos e, aos 38, nunca andei na praia sem camisa e sempre evitei festas na piscina. Eu ainda estou preso devido a pela extra”, completou.

As cirurgias custarão cerca de US$ 100 mil, cerca de R$ 480 mil reais, na cotação atual do dólar.

Até o momento da publicação, ele já arrecadou um pouco mais que R$ 228 mil reais.