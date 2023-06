Incêndio atinge Escola Estadual do Campo Ari Rodrigues na zona rural de Cruzeiro do Sul

Na noite da última segunda-feira, 26, a Escola Estadual do Campo Ari Rodrigues, localizada na BR-307, Comunidade Santa Bárbara, sofreu um incêndio em sua estrutura física. A escola dispunha de apenas uma sala de aula para atender uma turma dos anos iniciais de 1° ao 5° ano, atualmente com 14 alunos.

A estrutura física da escola era em madeira, com apenas os barrotes e o banheiro em alvenaria. O incêndio ocorreu durante o período da noite/madrugada e agora pela manhã será enviada uma equipe da Representação da Secretaria de Educação do Estado até o local para averiguar e levantar mais informações. Também será feito o registro do boletim de ocorrência.

Segundo uma professora da instituição, a escola já possuía uma estrutura de madeira precária e não possuía merendeira. A professora também relatou que a escola estava sem energia elétrica há 3 dias e que a Energisa foi até o local. Suspeita-se que tenha ocorrido um curto-circuito, no entanto, não há comprovações ou testemunhas para confirmar essa hipótese.

Fonte: Juruá Online