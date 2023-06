Homem se irrita após brincadeira com seu cachorro e mata brasileiro a tiros nos EUA

Matheus Gaidos, de 27 anos, que morava nos Estados Unidos há cinco anos, mas voltaria para o Brasil em dois meses, foi morto a tiros após brincar com um cachorro de um homem. O caso aconteceu na semana passada na Califórnia, mas só ficou conhecido agora. Em entrevista à emissora ‘KTVU‘, a mãe do menino disse que ele estava fazendo a última entrega do dia – ele era entregador de flores – e no telefone com um amigo do Brasil quando tudo aconteceu. “Matheus disse a ele no telefone ‘Levei um tiro’”, contou a mãe do jovem morto. Ela também relatou que o amigo ouviu Matheus dizendo ‘bom cachorro’ e em seguida uma movimentação. O comentário do jovem não teria agradado ao dono do animal. O brasileiro chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e acabou morrendo. A polícia ainda investiga. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que tudo aconteceu. Na confusão, Matheus jogou as flores em cima do agressor que sacou uma arma e atirou contra ele. Os pais do jovem viajaram para os EUA assim que souberam do ocorrido. A Jovem Pan entrou em contato com o Itamaraty, mas até a publicação dessa matéria não teve resposta.

Fonte: Jovem Pan