Governo do Acre divulga resultado final da prova objetiva do concurso da Educação

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação, Cultura e Esportes (SEE), torna público o resultado final do processo seletivo simplificado para provimento de cargos da Educação.

A lista com os nomes pode ser consultada a partir da página 14 da edição do Diário Oficial publicada nesta terça-feira, 27, ordenada conforme o cargo, localidade, classificação, número de inscrição, nome do candidato e nota.

Nos termos do Edital n.º 001/2023 Sead/SEE, fica devidamente homologado o resultado final no dia 26 de junho de 2023, data de lançamento no Diário Oficial.

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h, ou por meio do e-mail: [email protected].

Confira o edital: Resultado final da prova objetiva da Educação.pdf