Goiás e Gimnasia La Plata medem forças nesta quinta-feira,no estádio da Serrinha

Goiás e Gimnasia La Plata, da Argentina, medem forças nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio da Serrinha, em Goiânia. O duelo é válido pela 5ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana e pode garantir a classificação do time esmeraldino às oitavas de final – clique aqui e acompanhe em Tempo Real.

Líder da chave com oito pontos, o Goiás precisa vencer e torcer por derrota do Universitario, do Chile, que encara o Santa Fe, da Colombia, às 23h (de Brasília). Se isso acontecer, o Verdão chegará a 11 pontos e não poderá mais ser ultrapassado. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica direto. Na Sul-Americana, o time esmeraldino vem de vitória por 1 a 0 sobre o Universitario, dia 23 de maio. Já pelo Brasileirão, a equipe foi derrotada pelo Cuiabá por 1 a 0 no último domingo e está na zona de rebaixamento.

O Gimnasia La Plata, por sua vez, é o lanterna do Grupo G com apenas três pontos. Na rodada passada, o clube argentino venceu o Santa Fe por 1 a 0 em casa. Para continuar com chances de classificação, precisa ganhar do Goiás na Serrinha e torcer contra o Universitario. Pelo Campeonato Argentino, a equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Unión, domingo. No primeiro duelo entre os clubes, em 4 de maio, o Verdão levou a melhor por 2 a 0 no Estadio Del Bosque.



Transmissão : Paramount+

: Paramount+ Tempo Real: o ge acompanha tudo do jogo – clique aqui!



Escalações



Goiás – técnico: Emerson Ávila





Apesar da importância do jogo, o Goiás vai a campo com time quase todo reserva. Dos titulares, apenas o goleiro Tadeu e o lateral-direito Maguinho, que está suspenso para a próxima rodada da Série A, devem começar jogando. Desta forma, nomes como Edu, Hugo, Jhonny Lucas, Guilherme Marques, Alesson e outros serão novidade. O volante Morelli, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição e também está cotado para iniciar.



Provável escalação: Tadeu; Bruno Santos, Edu, Sidimar e Hugo; Jhonny Lucas, Morelli, Maguinho e Guilherme Marques; Alesson e Gabriel Novaes







Gimnasia – técnico: Sebastián Romero



O zagueiro Felipe Sánchez está suspenso e é desfalque.

Provável escalação: Durso; Barros Schelotto, Napolitano, Morales e Melluso; Bolívar, Comba, Soldano e Ramirez; Mamut e Mammini



Arbitragem

Árbitro: Ivo Mendez (BOL)

Assistente 1: Jose Antelo (BOL)

Assistente 2: Edwar Saavedra (BOL)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Carvajal (CHI)

Fonte: ge