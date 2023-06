Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (8) no Maracanã contra o Racing da Argentina

Jorge Sampaoli não é treinador de repetir escalação, mas dependerá muito da questão física dos jogadores para mexer em peças. Como o time se poupou no segundo tempo da goleada sobre o Vasco, e Everton Ribeiro e Léo Pereira ainda se recuperam de lesões, a sequência do time da última segunda-feira é possível. Gerson, que deslocou o ombro no clássico, foi a campo no treino de quarta e deve iniciar a partida.