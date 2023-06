Fluminense encara o Bahia, às 18h30 (horário de Brasília)

O Fluminense deve ter algumas mudanças no time com relação à equipe que empatou com o Atlético-MG. Apesar de não poder contar com Fernando Diniz (suspenso), o Flu terá as voltas de Felipe Melo (recuperado de dores no joelho), Marcelo (recuperado de virose) e Arias (após jogar na Data Fifa). Por outro lado, o volante André está suspenso e deve ser substituído por Lima ou Thiago Santos. Martinelli também deve ter uma vaga garantida no meio de campo. Guga, que saiu com dores no joelho diante do Galo deve ser relacionado e começar no banco.