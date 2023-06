Athletico x Corinthians: horário, onde assistir e escalações

O Athletico vem de derrota, de virada, por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi. Antes, empatou em 2 a 2 com o América-MG, no Mineirão. Com os tropeços, o Furacão deixou escapar a chance de entrar ou, ao menos, encostar no G-4 e caiu para a 11ª colocação, com 16 pontos.