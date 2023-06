Fluminense e Sporting Cristal se enfrentam nesta terça, às 21h (de Brasília) no Maracanã

Fluminense e Sporting Cristal, do Peru, se enfrentam nesta terça-feira, às 21h (de Brasília) no Maracanã, em jogo a última rodada da fase de grupos da Libertadores e valendo uma vaga nas oitavas de final da competição. O Tricolor é o líder do Grupo D com nove pontos, dois a mais do que os peruanos, que têm sete. A outra vaga sairá do confronto River Plate x The Strongest. O ge acompanha a partida em tempo real – clique aqui e acompanhe.

Onde assistir

Transmissão: Paramount+.

Tempo real: O ge acompanha todos os lances ao vivo (clique aqui).

Em meio à má fase, o Fluminense conseguiu um alívio momentâneo ao vencer o Bahia por 2 a 1 no último sábado, no Maracanã. Foi apenas o segundo triunfo tricolor nos últimos 10 jogos, mas a vitória heroica de virada, com um jogador a menos, encheu o time do técnico Fernando Diniz e a torcida de confiança para buscar a almejada classificação para o mata-mata da Libertadores.

Já o Sporting Cristal chega embalado: o time dirigido pelo brasileiro Tiago Nunes não perde há 12 jogos. São quatro empates e oito vitórias, a última delas na quinta-feira passada, quando fez 2 a 0 no Cantolao fora de casa, na abertura do Clausura (espécie de segundo turno do Campeonato Peruano). E o desempenho como visitante motiva os peruanos nessa Libertadores. A equipe deu trabalho ao River na Argentina, apesar da derrota por 4 a 2, e venceu o The Strongest por 2 a 1, de virada, na Bolívia.



O Maracanã deve ter casa cheia para a partida. Foram vendidos de forma antecipada mais de 50 mil ingressos para a partida desta terça-feira.



Escalações prováveis

Fluminense – técnico: Fernando Diniz

Fernando Diniz deve ter quase sua força máxima para a partida, exceto por Alexsander, que segue no departamento médico. Felipe Melo, que ficou fora dos últimos dois jogos por conta de um desconforto no joelho direito, está recuperado e volta a formar a dupla de zaga com Nino. Ganso e Cano, poupados contra o Bahia, também retornam ao time, assim como André, que cumpriu suspensão no sábado.

Escalação provável: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Ganso e Arias; Keno e Cano.



Quem está fora: Jorge (joelho direito), Alexsander (coxa direita) e Manoel (suspenso).

Pendurados: Felipe Melo

Sporting Cristal – técnico: Tiago Nunes

+ Há 12 jogos invicto, Sporting Cristal chega ao Rio sonhando com classificação depois de 19 anos

Tiago Nunes também terá quase força máxima, exceto pelo zagueiro Chávez, expulso na rodada passada. Mas o técnico conta com os retornos de seus três jogadores que estavam na seleção peruana na Data-Fifa: o lateral-direito Lora, o volante Jesús Castillo e o meia Yotún (ex-Vasco). Com 10 bolas na rede na temporada, o centroavante brasileiro Brenner é a esperança de gols do time peruano, que tenta chegar às oitavas de final da Libertadores depois de 18 anos.

Escalação provável: Solís, Lora, Ignácio, Lutiger e Loyola; Jesús Castillo, Távara e Yotún; Grimaldo, Hohberg e Brenner.



Quem está fora: Chávez (suspenso).

Pendurados: Jesús Castillo e Pretell



Arbitragem Árbitro: Piero Maza (Chile)

Assistente 1: Claudio Urrutia (Chile)

Assistente 2: Alejandro Molina (Chile)

Árbitro de vídeo (VAR): Leonard Mosquera (Colômbia)



Fonte: ge