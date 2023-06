Atlético-MG visita o Libertad fora de casa, no Paraguai, pela sexta rodada do Grupo G

Tempo real: o ge acompanha lance a lance com vídeos exclusivos (CLIQUE AQUI PARA ACESSAR)

O Atlético vem de um empate e uma derrota no Brasileirão. Em dois jogos, Felipão ainda não venceu no Galo e estreia na Libertadores. O time mineiro tem 9 pontos e ocupa a segunda posição do Grupo G. Pode até perder por um gol de diferença que avança para o mata-mata da competição.

O Libertad foi campeão do Apertura do Campeonato Paraguaio com três rodadas de antecedência. Com a data-Fifa, o elenco teve um longo período para se preparar para o duelo com o Atlético. Foram 18 dias sem jogos. A última partida foi em 9 de junho, na última rodada do torneio, contra o Sportivo Ameliano: empate por 1 a 1. O time paraguaio é o terceiro colocado no grupo, atrás do Atlético, com 6 pontos.