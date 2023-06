Banda Evanescence anuncia cinco shows no Brasil em 2023 ; veja cidades e datas

A banda Evanescence, dona de hits como “My Immortal” e “Bring Me To Life”, anunciou cinco shows no Brasil em 2023. O anúncio foi feito pelo grupo na manhã desta segunda-feira, 12. As apresentações acontecerão em outubro nas cidades de Curitiba (19), Rio de Janeiro (23), Belo Horizonte (25) e Recife (28). Não foram divulgadas informações sobre um possível show em São Paulo. Os shows fazem parte da turnê sul-americana da banda, que também passará pelo México e pela Argentina. As vendas começarão no dia 16 de junho às 11h através do site da Eventim. Os valores dos ingressos variam entre R$ 145 e R$ 2.033.

Fonte: Jovem Pan News