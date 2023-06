Saúde promove oficina sobre testes rápidos, medicação, prevenção e tratamento do HIV

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Núcleo Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), promove nesta segunda e terça-feira, 12 e 13, em Rio Branco, uma oficina de capacitação sobre testes rápidos e profilaxias de pré-exposição (PrEP) e pós-exposição (PEP) ao HIV, com profissionais e acadêmicos de Enfermagem.

O objetivo macro é ampliar o acesso a esses serviços na Rede Pública de Saúde. De acordo com o enfermeiro e responsável técnico pela capacitação, Jozadaque Beserra, as oficinas colaboram para a atualização e habilitação dos profissionais na coleta, manejo, armazenamento e descarte de testes rápidos.

“É uma ferramenta que temos para tentar identificar os casos e realizar a conduta prévia para o tratamento. Quanto à PrEP e à PEP visionamos expandir ainda mais o atendimento nas unidades de Saúde. Esperamos que, com essa ampliação, os usuários tenham mais oportunidades de acesso na Rede”, disse.

Entre os participantes estão os servidores do Núcleo de Saúde do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE-AC), acadêmicos do curso de Enfermagem da Faculdade Estácio Unimeta e profissionais da Atenção Básica de Saúde, em Rio Branco.

“A capacitação é importante para nos atualizar e evitar que entremos no automático. Com isso, diminuímos os erros. A testagem-rápida faz parte do processo de internação do adolescente, e como Estado, somos responsáveis pela saúde e bem-estar dos menores”, declarou o enfermeiro do ISE, Damião Serra.

Para Pedro Macedo, enfermeiro do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Claudia Vitorino, a atualização é sempre o marco do Ministério da Saúde (MS).

“Todo o SUS é para o usuário. Entendo a importância de levar esse atendimento, de oportunizar as testagens e tratá-los [internos]. Também é importante trabalhar níveis de prevenção, por meio da orientação, evitando agravos e doenças. O profissional qualificado sempre será capaz de acolher, de forma adequada, o paciente. Então, quem vai ganhar, nesse sentido, é a população”, falou.