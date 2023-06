Divulgado resultado do processo seletivo na educação; prazo para recurso termina hoje

O governo publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 20, o resultado preliminar do processo simplificado para cargos como professores e assistentes educacionais da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEE), que vão atuar em programa educacionais, como a Educação de Jovens e Adultos, em todos os municípios acreanos.

A publicação também especifica que o praz candidato poderá interpor recurso até às 15 horas de hoje no link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”.

Confira a relação abaixo.