Dupla acusada de matar jovem por trocar de facção vira ré

O Juiz Álesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco, aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), e os faccionados Victor Daniel Oliveira da Rocha e Francisco Batista de Lima, passaram à condição de réus no processo que apura a morte do jovem Lucas da Silva Fortunato, o “Playboy”, de 21 anos, no bairro Ayrton Senna, em Rio Branco.

O jovem foi executado em março deste ano, numa briga entre facções criminosas. De acordo com os autos do inquérito policial instaurado na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Lucas Fortunato foi assassinado pelo fato de ter trocado de facção. Na noite do dia 26 de março último, estava em casa conversando com dois amigos, quando o imóvel no bairro Ayrton Senna foi invadido por um grupo armado. O rapaz ainda tentou escapar, mas foi alcançado e executado com cinco tiros, sendo dois deles na cabeça.

No dia seguinte ao crime, uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou as investigações e em poucos dias chegaram a Victor Daniel e Francisco Batista, o “Cara de Bebê”, como envolvidos. Eles que atuavam no grupo como matadores seriam os autores dos tiros que mataram “Playboy”. Presos no Complexo Penitenciário de Rio Branco, ainda passaram pela audiência de instrução e julgamento, quando será conhecida a data do julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.