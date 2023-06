Acreano é preso por armazenar conteúdo erótico de crianças

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 22, a Operação Ísis, que investiga o crime de armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, tipificado no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e outros delitos conexos. Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e realizada a prisão em flagrante do investigado em Rio Branco, capital do Acre.

A investigação teve início a partir de relatórios encaminhados pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) à Polícia Federal, os quais reportaram o armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil pelo investigado.

O nome da operação faz alusão à Deusa da Magia, Ísis, protetora do lar e das crianças, que foi adorada principalmente no Egito antigo – estendendo seu voo a diversos tempos e culturas.

A pena prevista para o crime é de quatro anos de reclusão, além da multa. Havendo também a comprovação de compartilhamento do conteúdo pornográfico infantojuvenil, a pena aumenta para dez anos de prisão.