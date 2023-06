Coronel da PM recebe conceito A em Curso Superior de Polícia em Santa Catarina

A coronel da Polícia Militar do Acre, Marta Renata, apresentou nesta quarta-feira, 28, Trabalho de Conclusão de Curso – TCC para banca avaliadora do Curso Superior de Polícia (CSP), na Polícia Militar do Paraná (PM/PR).

O CSP tem por objetivo atualizar e aprofundar os conhecimentos do oficial superior, habilitando-o para atuar em cargos e funções nos órgãos de direção setorial, comandos e outros inerentes ao posto de coronel.

Com o tema “Diagnóstico do clima organizacional na Polícia Militar do Acre: uma ferramenta de governança”, a oficial recebeu conceito A pela banca responsável. O curso tem carga de 360 horas/aula, além de trabalho escrito, pesquisa de campo e apresentação.

“Conciliar o trabalho e as atividades acadêmicas exige muita disciplina. Mas os desafios contribuem para o processo de amadurecimento pessoal e profissional e hoje me sinto compensada pelo esforço. Fica o meu agradecimento à tropa, pois sem a participação dos policiais militares na pesquisa de campo, o trabalho não teria a representatividade e confiabilidade alcançadas. Também agradeço ao Comando da PMAC pela qualificação oportunizada. O próximo passo é divulgar os resultados e buscar mecanismos para uma melhor governança na corporação acreana”.

Desde 2005 nas fileiras da instituição, a oficial passou por funções administrativas e operacionais. Atualmente é diretora operacional da Polícia Militar.

A capacitação e qualificação profissional é parte do planejamento estratégico da instituição, sendo uma política de comando incentivar a tropa pela busca do conhecimento para melhor prestação de serviço à população.