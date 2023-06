Inter decide no primeiro tempo, bate o Independiente Medellín

Com a vitória, o Inter chegou aos 12 pontos e fechou a fase de grupos com três vitórias e três empates. Foi o único brasileiro a não perder na Libertadores. No outro jogo do Grupo B, o Nacional venceu o Metropolitanos por 1 a 0 no Uruguai e garantiu a vaga como segundo colocado da chave. Ficou com 11 pontos na tabela.