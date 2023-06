Corinthians vence, ameniza clima ruim e afunda o Santos na crise

Com gols de Yuri Alberto e Ruan, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse resultado dá ao Timão os primeiros pontos como visitante na competição. A equipe, que tinha perdido as cinco primeiras partidas fora de casa, era a única a não somar pontos longe de casa. Não é mais. Já o Peixe, muito vaiado pela torcida, está há nove jogos sem saber o que é vencer. A última vitória foi contra o Vasco, no dia 14 de maio. Entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa do Sul-Americana, o Santos tem quatro derrotas e cinco empates nos últimos tempos. O Timão também vinha de uma sequência ruim, mas menor. Antes do triunfo desta noite eram três jogos sem ganhar, com duas derrotas e um empate. O fim do jogo ficou marcado por rojões atirados pela torcida do Santos no gramado, em protesto contra a má fase do time, e que fizeram o árbitro encerrar o jogo aos 44 minutos do segundo tempo.

Como fica?

Com essa vitória, o Corinthians foi a 12 pontos, na 14ª colocação e se afastou um pouco da zona de rebaixamento. O Santos, estacionado nos 13 pontos, está na 13ª posição na tabela. Veja a classificação completa.



Público e renda

12.499 / R$ 661.852,50

Primeiro tempo

O Corinthians dominou o Santos na etapa inicial. Logo aos quatro minutos, em cabeçada de Yuri Alberto, o Timão só não abriu o placar porque João Paulo fez grande defesa. No rebote, Róger Guedes ainda acertou o travessão, mas estava impedido. Mais acionado em campo, Yuri Alberto recebeu lindo passe de Fagner, após contra-ataque, mas pegou mal na bola aos 13. A pressão seguiu no minuto seguinte, em chute de Róger Guedes bem defendido pelo goleiro do Santos. Mas, aos 18, João Paulo não conseguiu parar Yuri Alberto, que recebeu passe de Ruan, acionado por Róger Guedes, para abrir o placar. O Peixe até reagiu aos 21, mas o gol marcado por Mendoza foi anulado por a bola ter batido no braço do atacante. Melhor para o Corinthians, que ampliou aos 27, com Ruan. Ele cobrou falta, João Lucas desviou, e a bola entrou. Em busca da reação, o Santos chegou com perigo em chutes de Soteldo e Marcos Leonardo, mas foi para o intervalo com a derrota parcial e muito vaiado.

Segundo tempo

Na etapa final, o Santos não teve outra escolha a não ser partir para cima do rival na tentativa de empatar. Aos sete minutos, Mendoza cruzou para Marcos Leonardo acertar boa cabeçada. Mas Cássio, bem colocado, fez grande defesa. Na sequência, o Corinthians teve duas boas chances para ampliar. Yuri Alberto cabeceou na trave, e Gil, após escanteio, mandou por cima do gol. Aos 12, novamente Cássio salvou o Timão. O goleiro defendeu bom chute de Dodi, do Peixe. Aos 16, Marcos Leonardo teve ótima oportunidade de marcar o primeiro do Peixe. Mas após cruzamento de Mendoza, ele, sem marcação, pegou mal na bola e mandou para fora. Na reta final, a torcida do Santos começou a jogar rojões no gramado, na área onde estava Cássio, e o árbitro Leandro Pedro Vuaden, teve de encerrar a partida aos 44 minutos.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo pelo Brasileirão no sábado, às 16h, contra o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Santos, por sua vez, joga no domingo, às 18h30, contra o Flamengo, novamente na Vila Belmiro.



Fonte: ge