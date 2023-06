Classificado! Goiás vence o Santa Fe e vai às oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023

O Goiás venceu o Santa Fe por 2 a 1 e garantiu classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. A vaga, no entanto, veio com doses de sofrimento. Após sair na frente no primeiro tempo com gol de Guilherme, o Verdão cedeu o empate ao adversário, que marcou com Rodallega na etapa final e pressionou em busca da virada. Só que Matheusinho fez o segundo nos acréscimos, aos 50 minutos, e selou o triunfo esmeraldino no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. A vaga na próxima fase do torneio é goiana! O adversário ainda será definido em sorteio pela Conmebol.

Como ficou

O Goiás terminou na liderança da chave, com 12 pontos. O Universitario (PER) bateu o Gimnasia La Plata (ARG) por 1 a 0 também nesta noite e foi o segundo, com 10 – irá disputar mata-mata com um clube oriundo da Libertadores para definir quem vai às oitavas do torneio. O Santa Fe terminou na terceira posição, com sete, e está eliminado, assim como o Gimnasia.



Bom desempenho

O Goiás começou bem e já deu indícios que não ficaria apenas se defendendo. Os 10 minutos iniciais foram de domínio esmeraldino. No entanto, o Santa Fe foi se encontrando em campo e teve as primeiras chances de gol, com De la Rosa, em chute cruzado, e Aja, de cabeça. Porém, quando o time colombiano era melhor, o Verdão abriu o placar com Guilherme, que recebeu assistência de Diego Gonçalves, pegou de primeira e mandou para as redes, aos 24 minutos. A partir daí, só deu a equipe da casa. Rodallega foi quem mais levou perigo ao gol de Tadeu, mas não conseguiu empatar.

Sofrimento

No segundo tempo, o Santa Fe deu as cartas. O time colombiano foi superior e pressionou do início ao fim. O empate veio aos 26 minutos, com Rodallega acertando um voleio dentro da área. O atacante foi o mais perigoso da equipe local e levou perigo outras vezes. Na melhor chance, Maguinho evitou a virada salvando cabeceio quase em cima da linha. Nos acréscimos, Matheusinho aproveitou boa jogada de Sander e bateu forte de canhota para fazer 2 a 1 e sacramentar a classificação esmeraldina.

Faz o Pix, Conmebol!

A classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana rendeu ao Goiás a bolada de 550 mil dólares – cerca de R$ 2,6 milhões na cotação atual. Ao todo, o já clube soma mais de R$ 8 milhões em premiação no torneio. Leia mais sobre os valores aqui!



Fonte: ge