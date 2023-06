Brasil goleia Guiné por 4 a 1 em amistoso contra racismo

Em medida inédita em sua história, a Seleção jogou de preto pela primeira vez, uma das ações da CBF no combate ao racismo no futebol. O uniforme, que também trouxe um patch com o lema “com racismo não tem jogo”, foi utilizado durante o primeiro tempo. Os jogadores também se ajoelharam e se sentaram no gramado após o apito inicial, em forma de protesto.

Lamentável