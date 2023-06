Bocalom continua com as visitas técnicas nas obras de recuperação dos ramais da capital

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom aproveitou o ponto facultativo dessa sexta-feira (16) para realizar outra visita técnica nas obras de recuperação dos ramais dos polos de assentamento da cidade.

O gestor percorreu alguns trechos dos ramais do pólo Geraldo Fleming, onde as obras já estão bem adiantadas. Esse, é um dos pólos de maior produção agrícola da capital, onde 90% do que é produzido vem pra Rio Branco para abastecer as feiras e os supermercados, por meio da agricultura familiar.

O prefeito esteve acompanhado do secretário Municipal de Agropecuária, Eracides Caetano e dá equipe técnica da Seagro. Tião Bocalom foi ver de perto os últimos detalhes da recuperação do ramal e ouviu a satisfação dos produtores locais.

A produtora Maria Ondina disse que na colônia dela se produz de tudo um pouco e os produtos são vendidos na feira. Agora com a recuperação do ramal ela informou que está bem melhor agora.

“Ficou sim, graças a Deus, e vai ficar ainda mais”, ressaltou.

O Jânio Rocha tem a mesma opinião da dona Maria Ondina.

“A vista que estava está melhorando, porque antigamente para andar aqui meu irmão, era ralado, oh!!”

Do polo Geraldo Fleming o prefeito seguiu em visita para o projeto de assentamento Moreno Maia onde também são realizadas obras de recuperação. No local as máquinas estão por duas frentes de serviços. No ramal Caipora e no Barro Alto. Na região são pouco mais de 200 quilômetros de ramais em recuperação por meio do programa Ramais da Dignidade.

“É um serviço inicial. É reabertura, raspagem, organização da área, tirando o barro molhado que tem para colocar o barro seco. Esse é o primeiro trabalho, é o trabalho de colocação de material novo, compactação, para depois vem a piçarrar”, explicou o prefeito Tião Bocalom.

O secretário de Agropecuária do município informou que nas várias frentes de serviços são realizadas aberturas de ramais com trator e há máquinas também trabalhando no piçarramento.

“Estamos com trator no ramal do Mariana, na beira do rio. Já viemos do polo Geraldo Fleming. São várias frentes de serviços.”

O prefeito aproveitou para ir até o local onde está sendo retirada a piçarra usada no ramal.

“Essa é a piçarra de qualidade que vai ser aplicada nos ramais. Graças a Deus, que aqui no Moreno Maia, a gente tem pelo menos, três ou quatro piçarreiras desse porte”, destacou.

Em visita ao ramal, o prefeito conheceu a dona Lene. Ela tem uma pequena área de terra. Com a queda do preço do gado, ela resolveu migrar da pecuária para a lavoura. Na roça dela consegue plantar mandioca, banana, café e melancia. Toda a gradiação, adubação e assistência técnica, está sendo fomentada pela Prefeitura de Rio Branco, e com a melhoria do ramal, a escoação para a venda do produto dela na cidade, está garantida.

“Com a agricultura familiar vou conseguir honrar com meus compromissos com o banco e com quem eu devo.”

Tião Bocalom reconhece que o avanço na melhoria dos ramais e na fomentação, só está sendo possível, graças ao apoio do legislativo.

“Eu quero agradecer imensamente os nossos vereadores, que tem nos dado todo o suporte para que a gente possa trabalhar de forma séria, honesta, transparente e gastando bem o dinheiro público. São 25 milhões de reais que colocamos à disposição da secretaria de Agricutura só para beneficiar os ramais. Resultado do trabalho sério e honesto que todos os secretários têm feito para ajudar a segurar e continuar trabalhando”, concluiu.

Fonte: Prefeitura

Foto: José Leíndio/Assecom)