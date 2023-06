Bragantino atropela Tacuary por 7 a 1 e está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Eduardo Sasha marcou três gols na goleada por 7 a 1. O primeiro dele foi marcado aos 20 do primeiro tempo, após cruzamento na área feito por Guilherme. O jogador voltou a balançar as redes aos dois minutos do segundo tempo com um golaço de fora da área, após belo corta-luz de Eric Ramires. O terceiro veio no minuto seguinte, após aproveitar um cruzamento de Guilherme.

Quem abriu a goleada foi Sorriso, que marcou aos cinco do primeiro tempo com assistência de Lucas Evangelista. Sorriso ainda fez mais um, aos 28 da etapa inicial, após aproveitar assistência de Sasha.

Os outros gols do Bragantino foram marcados por Lucas Evangelista, que aproveitou um cruzamento de Vitinho no primeiro tempo, e Thiago Borbas, que fechou a goleada no fim do jogo após uma cobrança de escanteio.