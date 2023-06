Athletico vence Corinthians e encosta no G4 do Brasileirão

O panorama do segundo tempo foi totalmente diferente. A pressão do Athletico deu lugar a um tímido controle do Corinthians, que ficou mais tempo com a bola, finalizou mais que na primeira etapa, mas seguiu sem levar perigo ao gol defendido por Bento.

Mesmo sem o volume do jogo mostrado na primeira parte do jogo, o Athletico quase conseguiu o segundo gol em lance individual de Vitor Roque, que parou em grande defesa de Cássio. O goleiro ainda fez outro milagre em chute de Christian, que tocou a bola entre as pernas de Gil, antes de soltar a bomba e parar no camisa 12 do Timão. Cuello carimbou a trave nos lances finais.

Próximos jogos