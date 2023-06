Veículo capota após colisão por avançar em semáfaro vermelho na Avenida Getúlio Vargas

Um acidente com capotamento aconteceu na tarde deste sábado (24), no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a rua João XXII, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações, a condutora do carro Renault Duster OVG 3057 trafegava sentido Village /Senac e o condutor do carro Palio de placa NXS 6709, de cor branca, trafegava na Avenida Getúlio Vargas sentido bairro/centro, quando um dos dois avançou no semáforo vermelho.

Devido a colisão , o carro Renault Duster acabou capotando e o carro Palio ficou com a frente toda danificada.

A viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados para socorrer a vítima Sara Simone Cabral Feitosa, de 45 anos. Ela foi encaminhada até o Pronto Socorro, sentindo fortes dores.

Policiamento de trânsito foi acionado e isolou a área para os trabalhos de perícia.