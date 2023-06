Atacale promove Arraial de Ofertas com programação para toda a família

Com comidas típicas, brincadeiras e muita economia, o Atacale promoverá seu Feirão de São João nesta sexta-feira (23) com programação para toda a família e um Arraial de Ofertas. A festividade inicia às 13h e encerra às 18h.

No Arraial do Atacale, além de aproveitar os preços baixos, você poderá concorrer a vários prêmios imperdíveis com a tradicional pescaria. Para participar, basta aproveitar as ofertas e realizar qualquer compra acima de R$ 100, a pescaria só encerra quando os prêmios acabarem.

E para quem gosta de uma boa quadrilha, o evento contará com a presença ilustre do grupo Matutos da Roça, o grande campeão do Circuito Junino do Acre em 2023.

O Atacale está localizado na BR-364, próximo ao Auto Posto Correntão, no Segundo Distrito. O Arraial do Atacale é uma grande oportunidade para levar toda a família para se divertir e aproveitar para economizar com as ofertas especiais e preços baixos.