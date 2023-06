Abastecimento só deve voltar ao normal em até 3 dias na Capital

Mesmo com o apoio de uma equipe de São Paulo para ajudar no trabalho do Serviço de Água e Esgoto (Saerb), a normalização do abastecimento de água na capital acreana só deve voltar a funcionar 100% em até três dias, a partir desta quinta-feira, 22. A informação é do engenheiro civil Éder Alves, do Saerb.

Os trabalhos finais na Estação de Tratamento de Água, Eta II, foram realizados nessa quarta-feira, 21, mas desde a semana passada a prefeitura de Rio Branco tenta resolver o problema da adutora que rompeu.

Segundo os técnicos, a adutora voltou a apresentar vazamentos, mesmo assim conseguiu fornecer mil litros de água por segundo, o que evitou o desabastecimento na capital. A subestação contempla 60% da produção. A empresa paulista veio para fazer uma solda em um tubo chamado Polietileno de Alta Densidade, conhecido como PAD.

“A gente tem uma previsão de, no máximo, resolver o problema da captação por volta de 21h (desta quarta-feira)”, explicou Éder, alertando que com o trabalho finalizado, o abastecimento vai voltar a 100% da normalidade de forma gradativa, principalmente no Segundo Distrito e nos bairros Universitário, Tucumã, Calafate e Portal da Amazônia.

“Quando a gente terminar o serviço vai levar uns três dias para normalizar a chegada da água nas casas”, disse o engenheiro.

Com informações da Ascom/PMRB