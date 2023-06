América-MG visita o Peñarol, nesta quinta, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenario

O Peñarol tem treinador novo. Após ser derrotado por 3 a 1 em casa pelo River Plate (URU), Alfredo Arias foi demitido. Nessa segunda-feira, o clube anunciou Darío Rodrígues, ex-jogador do Peñarol. O treinador fará a sua estreia contra o América. O clube uruguaio é o lanterna do Grupo F, com zero pontos.