Polícia Militar prende suspeito de transportar criança dentro de mala para estuprá-la

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na quarta-feira (28), o homem de 42 anos suspeito de sequestrar, dopar e estuprar uma criança de 12 anos.

A menina teria sido sequestrada no Jardim Ingá, no entorno do Distrito Federal, e levada para o apartamento dele na 411 Norte. Vídeos de câmeras de segurança mostram o homem entrado no prédio carregando uma mala de viagem, dentro da qual estaria a garota.

Os policiais do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão encontraram a vítima seminua, com diversas escoriações pelo corpo e algemada pelos pés.

Segundo a garota, o homem teria usado uma faca para rendê-la e, em seguida, uma mulher teria utilizado um pano com clorofórmio para dopá-la. Após isso, ela teria sido colocada dentro da mala de viagem.

Quando a vítima acordou, ela já estava na casa do homem.

Os militares encontraram máquinas de choque, câmeras fotográficas, objetos sexuais e materiais pornográficos no apartamento. Os equipamentos eletrônicos foram apreendidos para passar por perícia.

Os policias confirmaram que a mulher que teria ajudado o suspeito também foi presa em Goiás.