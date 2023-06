Alunos de Colégio Militar se destacam na Copa Xadrez e levam troféu de campeões

No sábado, 24, foi realizada no Via Verde Shopping, em Rio Branco, a 5ª Copa Xadrez Escolar 2023, organizada pela FJ Chess School, que teve a participação de sete alunos do Colégio Militar Tiradentes (Cmet), instituição gerida pela Polícia Militar do Acre (PMAC), em parceria com a Secretaria de Educação (SEE). A competição abrange disputas nas categorias do 3° ao 9° ano do ensino fundamental I e II, em ambos os naipes, e mista no ensino médio.

Ao todo, 167 alunos de oito escolas públicas e particulares de Rio Branco participaram do evento, que tem continuidade neste domingo, 25. Os sete estudantes do CMET conquistaram nove medalhas nas diversas categorias definidas pela competição e, assim, levaram o título de campeões do ensino médio à sua instituição.

O sargento da PMAC, Neurismar Rocha, que abdica de suas folgas para ensinar o esporte, fala que enfrenta algumas dificuldades, mas, mesmo assim, a participação dos alunos nas últimas competições superou as expectativas. “Isso significa que temos uma qualidade muito grande. Venho me esforçando para isso, de forma voluntária, desde 2018. Faço com muito amor”, declarou o militar.

Na categoria ensino fundamental 6º e 7º ano, Laura Neri faturou as medalhas de campeã da série prata e vice no geral. Na categoria 8º e 9º ano, Stefanny Oliveira ficou em segundo lugar na série ouro. No masculino, Yvan Lukas e Williams Fernandes conquistaram o segundo lugar nas séries prata e bronze, respectivamente.

Ainda este mês, durante o Campeonato Estadual de Xadrez 2023, também realizado no Via Verde Shopping, os alunos do Cmet garantiram três das quatro vagas disponíveis para participar do Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2023, que será realizado entre 13 e 15 de outubro, em Belo Horizonte (MG). Alanna Cristina, Laura Neri e Yvan Lukas, conquistaram as três vagas, e a quarta ficou com Carlos Henrique, da Escola José Ribamar Batista (Ejob).

“Me sinto feliz por ter conquistado esses prêmios e me manter como campeã. Xadrez não é fácil, é uma modalidade bem complexa, porém, muito interessante. É preciso muito estudo, treino e dedicação, e isso eu não consigo sozinha: tenho o apoio do meu professor e dos meus colegas, sem isso, acredito que seria bem diferente. Sou imensamente grata a eles”, disse a enxadrista Alanna Cristina.

Confira o resultado da 5ª Copa Xadrez Escolar 2023, nas categorias do Ensino Médio.

Pódio principal da categoria:

1º lugar: Vitor Gabriel (Cmet)

2º lugar: Alanna Cristina (Cmet)

3° lugar: Maria Alice (Colégio Anglo)

Série Ouro:

1º lugar: Vitor Gabriel (Cmet)

2° lugar: Luíz Henrique Ferreira (Escola Boa União)

3° lugar: John Victor Patrício (Colégio Militar Dom Pedro II)

Série Prata:

1º lugar: Alanna Cristina (Cmet)

2° lugar: Jorge Kennedy (Escola Ejorb))

3° lugar: Vinicius Souza (Cmet)