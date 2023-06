Homem pega moto emprestada e acaba preso por receptação

Um homem de 29 anos foi preso na noite do último sábado (24) numa operação do Batalhão de Policiamento de Trânsito realizada no Segundo Distrito da capital acreana, no bairro Nova Canaã. Ele transitava numa motocicleta com restrição de roubo e foi apresentado na Delegacia de Flagrantes para esclarecimentos.

O rapaz disse ser inocente e que tinha tomado emprestado a moto de um amigo para ir ao supermercado comprar o almoço da família do domingo.

O rapaz transitava numa motocicleta modelo Fazer 250 de cor azul. Foi constatado em consulta no sistema que o veículo tinha restrição de roubo/furto. O suspeito alegou que o veículo era de propriedade de um amigo, que o havia emprestado. Ele não conseguiu convencer os agentes de segurança que o conduziram à DEFLA. Se não conseguir provar o que disse, pode ser indiciado por receptação dolosa.