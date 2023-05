Sob vaias, Bahia e Goiás empatam e seguem perto da zona de rebaixamento do Brasileirão

Em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Goiás ficaram no empate por 1 a 1 na Fonte Nova, em Salvador-BA, neste sábado (20). A torcida tricolor vaiou após o apito final do árbitro.

Com o resultado, as duas equipes têm sete pontos, apenas dois a menos do que o Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento (17º lugar).

O Bahia chegou a quatro partidas seguidas sem vitórias: duas derrotas e dois empates. Já o Goiás, que vinha de dois triunfos consecutivos, empatou pela primeira vez na competição e conquistou o primeiro ponto fora de casa.

Os donos da casa abriram o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Biel chutou de fora da área, a bola desviou na defesa do Goiás e sobrou para Everaldo. O atacante saiu da marcação de Maguinho e chutou, sem chances para Tadeu.

Os visitantes empataram logo apenas seis minutos depois com Bruno Melo, que bateu falta com categoria. A bola passou pelo meio da barreira – o zagueiro Vitor Hugo abriu na hora de pular – e entrou no canto esquerdo de Marcos Felipe.

Na segunda etapa, os dois times fizeram jogo equilibrado, tanto na posse de bola, quanto nas finalizações. Mas faltou capricho no último toque para conquistar a vitória. Os goleiros atuaram de forma seguram e garantiram o empate.

Classificação do Brasileirão

Bahia: 12º lugar, com 7 pontos

Goiás: 14º lugar, com 7 pontos

Próximos jogos do Bahia

Próximos jogos do Goiás

Universitário-PER (C) – terça-feira (24/05), 19h – CONMEBOL Sul-Americana

São Paulo (F) – sábado (27/05), 21h – Brasileirão

(F) – sábado (27/05), 21h – Brasileirão Paysandu (C) – quarta-feira (31/05), 20h – Copa Verde

Fonte: ESPN BRASIL